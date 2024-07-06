الملك سلمان للرئيس الإيرانى الجديد: نتطلع لمواصلة التنسيق لتعزيز الأمن والسلام

إيمان حنا

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة، للدكتور مسعود بزشكيان بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في إيران، معربا عن تطلع المملكة إلى الاستمرار في تنمية العلاقات بين البلدين ومواصلة التنسيق والتشاور في سبيل تعزيز الأمن والسلام الإقليمي والدولي. وفق "عكاظ" .

وقال خادم الحرمين الشريفين فى نص برقيته: "بمناسبة فوزكم بالانتخابات الرئاسية في المجمهورية الإسلامية الإيرانية يسرنا أن نبعث لفخامتكم أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامتكم، متطلعين إلى الاستمرار في تنمية العلاقات التي تربط بين بلدينا وشعبينا الشقيقين، ومواصلة التنسيق والتشاور في سبيل تعزيز الأمن والسلام الإقليمي والدولي. متمنين لفخامتكم موفور الصحة والسعادة، ولشعب الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار".

كما بعث ولي العهد السعودى رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، برقية مماثلة، للدكتور مسعود بزشكيان بمناسبة فوزه، وقال ولي العهد: "يسعدني بمناسبة فوزكم بالانتخابات الرئاسية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أن أعرب لفخامتكم عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح، والمزيد من التقدم والرقي لبلدكم وشعبكم الشقيق، مؤكدًا حرصي على تطوير وتعميق العلاقات التي تجمع بلدينا وشعبينا، وتخدم مصالحنا المشتركة".