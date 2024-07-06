اليوم السابع
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الكنيسة الكاثوليكية تهنئ الرئيس السيسى وقيادات الدولة بالعام الهجرى الجديد

السبت، 06 يوليو 2024 09:20 ص
الكنيسة الكاثوليكية تهنئ الرئيس السيسى وقيادات الدولة بالعام الهجرى الجديد الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك
كتب: محمد الأحمدى

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قدم الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر التهنئة بمناسبة العام الهجرى الجديد للرئيس السيسى وقيادات الدولة.

وجاء فى بيان الكنيسة باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكاثوليكية، وبالأصالة عن نفسي، نهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وكافة قيادات الدولة، والشعب المصري، بمناسبة حلول العام الهجري الجديد".

واستكمل البيان: ونصلي إلى الله القدير أن تكون هذه المناسبة ملؤها الخير والسلام لكل شعبنا الحبيب، حفظ الله مصر وشعبها العظيم".

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بيان الكنيسة
 






الكنيسه الكاثوليكيه

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