اليوم السابع
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الكلية العسكرية التكنولوجية تستقبل وفدا من جامعة العلوم للدفاع الصينية

السبت، 06 يوليو 2024 06:24 م
الكلية العسكرية التكنولوجية تستقبل وفدا من جامعة العلوم للدفاع الصينية استقبال وفد جامعة العلوم للدفاع الصينية
كتب زكى القاضى

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فى إطار حرص القوات المسلحة على نقل وتبادل الخبرات العلمية والبحثية مع كبرى المؤسسات التعليمية استقبلت الكلية العسكرية التكنولوجية وفداً من جامعة العلوم للدفاع الوطنية الصينية للتعرف على أحدث الإمكانيات والمنظومة التعليمية المتطورة التى يتم العمل بها داخل الكلية .

بدأت الزيارة بكلمة اللواء أركان حرب أكرم صلاح الدين محمود مدير الكلية العسكرية التكنولوجية أشار خلالها إلى أهمية الإستفادة من تبادل الخبرات المشتركة بين البلدين وخاصةً فى مجال التعليم التكنولوجى الذى يعتبر خطوة من خطوات توطين التكنولوجيا الحديثة .

وتم عرض فيلماً تسجيلياً عن الكلية التى تعد واحدة من أهم الصروح التعليمية بالقوات المسلحة بما تمتلكه من قدرات بشرية ووسائل تدريب وأجهزة علمية متطورة بمختلف التخصصات، كما تفقد الوفد عدداً من المعامل الدراسية .

وأشاد الوفد بما شاهدوه داخل الكلية العسكرية التكنولوجية وما تمتلكه من قدرات وإمكانيات تكنولوجية فائقة التطور تضاهى أحدث المنظومات بالمؤسسات التعليمية العالمية .







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