القوات الروسية تحرر بلدة سوكول بدونيتسك الشعبية

وكالات

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم /السبت/ بأن القوات الروسية حررت بلدة سوكول التابعة لدونيتسك الشعبية، وذكرت وكالة أنباء (سبوتنيك) أن وزارة الدفاع الروسية، قالت فى بيانها اليومى "إن وحدات من مجموعة المركز الروسية، ونتيجة العمليات النشطة قامت بتحرير بلدة سوكول التابعة لدونيتسك الشعبية وتحسين الوضع التكتيكى فى المنطقة".



كما قامت الوحدات بهزيمة تشكيلات المشاة الآلية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، فى مناطق فولشى وأوستروى وسيليدوفو وفوسخود وتوريتسك فى دونيتسك الشعبية، وتم صد 5 هجمات مضادة شنتها مجموعات هجومية من ألوية الهجوم الجوى الآلية الأوكرانية، وبلغت خسائر أوكرانيا 415 عسكريًا، وثلاث مركبات قتالية مدرعة، بما فى ذلك مركبة قتال مشاة أمريكية الصنع من طراز "برادلي"، وشاحنتين صغيرتين وعدد من المدافع أمريكية الصنع

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوى أسقطت 3 صواريخ كروز بريطانية الصنع وصاروخ مضاد للرادارات أمريكى الصنع، وقنبلة موجهة من نوع "هامر" فرنسية الصنع، و3 صواريخ "هيمارس" أمريكية الصنع، و55 طائرة من دون طيار.



وفى الوقت نفسه، أكدت الوزارة أن "الطيران العملياتى التكتيكى والطائرات المسيّرة والقوات الصاروخية والمدفعية لمجموعات القوات المسلحة الروسية قامت بتدمير رادار إضاءة وتوجيه وجهاز كشف على ارتفاعات منخفضة وقاذفتين لنظام الصواريخ المضادة للطائرات طراز "إس-300 بى إس"، كما أصابت مصفاة نفط ومنشأة لتخزين الوقود تنطلق منها الوحدات العسكرية للقوات الأوكرانية، ومستودعًا لأسلحة الطيران ومدرجًا للطائرات المسيّرة من طراز "بيرقدار" فى مطارين عسكريين، فضلاً عن تجمعات القوى البشرية والمعدات للعدو فى 127 نقطة.



وعلى صعيد متصل أفادت وزارة الدفاع الروسية، بتحييد أكثر من 2050 عسكريًا أوكرانيًا، خلال عمليات القوات الروسية، فى نطاق العملية العسكرية الخاصة، وذلك على مدار اليوم الماضي.