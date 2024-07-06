اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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الطاقة الأوكرانية: تلقينا 184 شحنة مساعدات إنسانية منذ 22 مارس الماضي وحتى الآن

السبت، 06 يوليو 2024 09:14 ص
الطاقة الأوكرانية: تلقينا 184 شحنة مساعدات إنسانية منذ 22 مارس الماضي وحتى الآن الحرب فى أوكرانيا
أ ش أ

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أعلنت وزارة الطاقة الأوكرانية، أنها تلقت منذ 22 مارس الماضي وحتى الآن، 184 شحنة مساعدات إنسانية من الشركاء الدوليين، وسط استئناف روسيا لهجماتها الواسعة على البنية التحتية للطاقة.


وذكرت الوزارة - في بيان نقلته وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية اليوم السبت - "أنه منذ استئناف الهجمات الروسية على قطاع الطاقة في أوكرانيا، وصلت 184 شحنة مساعدات إنسانية تحتوي على أطنان من معدات الطاقة ساهمت فيها 14 دولة شريكة".


وعلى وجه الخصوص، قام الشركاء بتسليم المحولات والألواح الشمسية والمولدات الكهربائية، بالإضافة إلى المحركات الكهربائية وأنابيب الغاز والكابلات وغيرها من المعدات اللازمة للإصلاحات.. وتم بالفعل توزيع حوالي 1900 طن من المعدات المذكورة أعلاه على 57 شركة طاقة متأثرة بالهجمات الروسية.


تجدر الإشارة إلى أن الدنمارك ستقوم بتحويل 4.7 مليون يورو إلى صندوق دعم الطاقة في أوكرانيا لاستعادة البنية التحتية للطاقة في منطقتي "ميكولايف" و"خاركيف".







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الحرب فى اوكرانيا




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