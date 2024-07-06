الدفاع المدنى فى غزة : قوات الاحتلال تواصل قصف المنازل المأهولة بالسكان

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أكد المتحدث باسم جهاز الدفاع المدنى فى قطاع غزة محمود بصل أنه مع تزايد العمليات البرية لقوات الاحتلال وعمليات الاجتياح دائما هناك استهدافا للأرواح والأبرياء.



وقال بصل - فى مداخلة هاتفية لقناة القاهرة الإخبارية - "إن الواقع فى قطاع غزة صعب جدا ومأساوى ، حيث لا يزال القصف حتى هذه اللحظة مستمر فى غزة و استهدافات المنازل المأهولة بالسكان وتجمعات المواطنين مستمرة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلى وهو واقع صعب على كافة المستويات سواء على المواطن أو على مقدمى الخدمة الذين لا يستطيعون القيام بعملهم نتيجة نقص الإمكانيات والمعدات والمستلزمات التى نحتاجها فى علاج المواطنين والتعامل مع الحالات التى يتم استهدافها" .



وأضاف أنه فى منطقة الوسطى كان هناك عدة استهدافات والتى خلفت العشرات من الشهداء ، ومدينة غزة شهدت أيضا عمليات قصف لأكثر من منزل مأهول بالسكان وكان هناك استهداف مركز للصحفيين حيث تم استشهاد 5 صحفيين من الذين يقومون بتغطية الأحداث فى القطاع.



وأشار إلى أن مسلسل الدم لا يزال قائم حتى هذه اللحظة فى قطاع غزة والمعاناة تزداد فى القطاع حيث لا ماء ولا طعام ولا حياة ولا صحة ولا أى شيء و الكل محارب الأطفال يعانون بشكل كبير والنساء الحوامل تعانى من سوء التغذية الذى يخلف أطفال إما بحالة صحية صعبة جدا واما يتوفون نتيجة عدم التغذية الصحيحة فيما يسقط العديد من الأطفال شهداء فى مستشفى كمال عدوان نتيجة لسوء التغذية وعدم توفر الغذاء.