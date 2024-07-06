الداخلية السعودية: ضبط أكثر من 16 ألف مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل خلال أسبوع

إيمان حنا

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود فى المملكة العربية السعودية، خلال أسبوع ، عن ضبط 16,565 مخالفًا، منهم 9969 مخالفًا لنظام الإقامة، و4676 مخالفًا لنظام أمن الحدود، و1920 مخالفًا لنظام العمل. وفق "عكاظ" .

وبلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل السعودية 1244 شخصًا، كما تم ضبط 63 شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج السعودية بطريقة غير نظامية، فيما تم ضبط 3 متورطين في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

وحول من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة فقد بلغ إجماليهم 20,780 وافدًا مخالفًا، منهم 19,396 رجلاً، و1384 امرأة، في حين تمت إحالة 12,219 مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 2931 مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 9663 مخالفًا.

وأكدت وزارة الداخلية السعودية، أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للسعودية أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به. وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و (999) و(996) في بقية مناطق السعودية.