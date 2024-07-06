البيت الأبيض يبدي قلقه حيال زيارة رئيس الوزراء المجري لروسيا

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أعرب البيت الأبيض عن قلقه حيال "الخيار"، الذي قام به رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان بالتوجه إلى موسكو.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيار - في تصريح صحفي الجمعة - إن هذه الزيارة للمسؤول المجري لن تدفع قدما قضية السلام؛ وهي تأتي بنتائج عكسية لجهة دعم سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها واستقلالها. حسبما أذاعت قناة "الحرة" الأمريكية .

تأتي زيارة أوربان لموسكو - التي بدأت في وقت سابق اليوم - بعد أيام على زيارته المفاجئة إلى كييف؛ حيث حض القيادة الأوكرانية على العمل من أجل التوصل إلى وقف سريع لإطلاق النار مع روسيا.

وتولت المجر - قبل أيام - الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي لمدة ستة أشهر.