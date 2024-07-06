الانتهاء من توصيل شبكة الغاز الطبيعي للمنازل في الوادى الجديد بطول 200 كم

الوادي الجديد-ماهر البهنساوى

أعلنت محافظة الوادى الجديد عن الانتهاء من تنفيذ حوالى 200 كيلو متر طولى من الشبكات الأرضية بمشروع توصيل الغاز الطبيعى فى مختلف الأحياء السكنية بمدينة الخارجة إلى جانب 325 سيارة محولة للغاز الطبيعي. حيث يجرى ستكمال مشروع إنشاء محطة الغاز الطبيعي الدائمة على مساحة 10 آلاف م2 على الطريق الدائري بالخارجة، حيث تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية وجاري تركيب محطة التخفيض الدائمة، التي تغطي احتياجات المدينة من الغاز، موجهًا بسرعة تركيبها والانتهاء من الأعمال للتوسع في توصيل الخدمة للمرحلة الثانية من أحياء المدينة.

وكانت الشركة المختصة بتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل بالمحافظة أعلنت عن تحديد اليات سداد رسوم التوصيل والاشتراك فى الخدمة من خلال 3 طرق للتعاقد تضمت الطريقة الأولى سداد مبلغ 2160 جنيه كاش والطريقة الثانية من خلال الاشتراك في مبادرة وزير البترول بالتقسيط على 6 سنوات عن طريق سداد مبلغ 2160 بالتقسيط، والطريقة الثالثة هى الاستفادة من مبادرة البنك الأهلي عن طريق سداد 2520 بالتقسيط على 7 سنوات.

وأضافت شركة الغاز الطبيعى بالمحافظة أن تلقى الطلبات يتم تقديمها بمقر شركة الغاز بجوار مجمع التمور، بالخارجة يوميا من 9 صباحا وحتى 3 م ومن 5 مساءً حتى 10 مساء ً عدا يوم الجمعة تقبل الطلبات من 5 مساءً حتى 10 مساء وتضمنت الأوراق المطلوبة عقد الملكية أو عقد الإيجار بالإضافة إلى ضرورة تقديم الأصل للاطلاع، وصورة بطاقة الرقم القومي سارية، وإيصال مرافق سواء كهرباء أو مياه أو تليفون.