استشهاد 11 فلسطينيا فى قصف إسرائيلى استهدف عدة مناطق فى قطاع غزة

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استشهد، 11 فلسطينيا على الأقل، وأصيب آخرون، في قصف إسرائيلي على مدينة غزة ومخيمى المغازى والنصيرات وسط القطاع.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد 9 أشخاص إثر قصف قوات الاحتلال لمنزل ومستودع تابع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) في مخيمي المغازي والنصيرات.

وأشارت المصادر ذاتها إلى استشهاد شخصين جراء قصف قوات الاحتلال منزلا في مدينة غزة.

من جانبها.. قالت الأمم المتحدة، إن التهجير القسرى أجبر آلاف الفلسطينيين على مغادرة مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، والإقامة في ملاجئ مؤقتة بين الأنقاض وعلى الشاطئ.

وأضافت، في منشور على حسابها عبر منصة "إكس"، أن الاحتلال يدفع عبر التهجير القسري سكان غزة إلى البحث عن الأمان مجددا.

وأرفقت الأمم المتحدة صوراً تظهر عائلات فلسطينية تنقل أمتعتها أثناء النزوح، وأخرى تقيم خياماً على شاطئ البحر.

وفي وقت سابق اليوم، حذر مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس جيبريسوس من خطر كارثي على النظام الصحي في غزة بسبب نفاد أو نقص الوقود.