إندونيسيا ترحل 13 تايوانيا للاشتباه فى ارتكابهم جرائم خطيرة

أحمد علوى

قالت المديرية العامة للهجرة في إندونيسيا، عبر بيان، إن وكالة الهجرة قامت بترحيل 13 تايوانيا، يشتبه في ارتكابهم جرائم خطيرة لمواجهة إجراءات قانونية في بلادهم.

وقال البيان إنه تم ترحيل 13 تايوانيًا بعد ظهر الخميس، يشتبه في تورطهم في جرائم إلكترونية، وغسل أموال، وتهريب مخدرات.

وقال المدير العام للهجرة سيلمي كريم، في البيان: "بعد فحص شامل أجراه ضباط الهجرة، تبين أن الأجانب الثلاثة عشر مرتكبو جرائم خطيرة في تايوان".

وفي الشهر الماضي، ألقت وكالة الهجرة القبض على 103 من حاملي جوازات السفر التايوانية، وهو أكبر اعتقال هذا العام، للاشتباه في إدارة عملية جرائم إلكترونية من جزيرة بالي. ومع ذلك، ذكرت تايوان أنها أبلغت أن نحو 14 فقط من مواطنيها متورطون.

وقال مكتب الهجرة الإندونيسي إن شرطة تايوان شاركت في مرافقة التايوانيين، ولم يستجب مكتب تايبيه الاقتصادي والتجاري في جاكرتا على الفور لطلب التعليق اليوم السبت.