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إصابة شابين بالرصاص الحي خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في شرق نابلس

السبت، 06 يوليو 2024 01:21 م
إصابة شابين بالرصاص الحي خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في شرق نابلس الاحتلال
كتب محمد عبد العظيم

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أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل نقلا عن مراسلة القناة: "إصابة شابين بالرصاص الحي خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في شرق نابلس".

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.


 







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