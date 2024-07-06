أول جولة بعد اليمين.. رئيس الوزراء يتفقد مشروع حدائق تلال الفسطاط.. إنفوجراف

بدأ اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولة تفقدية في عدد من المشروعات التي يتم تنفيذها في منطقة القاهرة التاريخية، استهلها بتفقد مشروع حدائق تلال الفسطاط؛ وذلك في إطار متابعة الموقف التنفيذي الحالي لمكونات المشروع، سعيا لدفع العمل بها باعتبارها من المشروعات المهمة، لافتا إلى الأهمية الكبيرة التي توليها الدولة لمشروع تطوير حديقة تلال الفسطاط، والذي يتضمن تطوير مسطحات خضراء شاسعة وإقامة حدائق عامة، فضلًا عن أنه يشتمل على تطوير الكثير من المزارات السياحية وهو ما يتماشى مع توجه الحكومة لزيادة أعداد السائحين إلى مصر.

وفي هذا الإنفوجراف نرصد أبرز تصريحات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء عن المشروع.

مشروع حدائق تلال الفسطاط أحد المشروعات المحورية لاسيما أنه عند الصعود أعلى هذه التلال يمكن رؤية لوحة فنية غاية فى الجمال تضم معظم معالم القاهرة التاريخية.

المرحلة الحالية ستشهد بشكل عاجل طرح تشغيل بعض مكونات المشروع أمام الشركات لتحقيق عوائد يمكن استغلالها فى استكمال المشروع.

المنطقة الاستثمارية جاهزة لتشغيل الكثير من المكونات مثل المطاعم.

نشر الكثير من المساحات الخضراء بالمشروع أمر إيجابى يؤكد أن العمل فى المشروع يمضى على قدم وساق.

ضرورة العمل بوتيرة متسارعة لزيادة المساحات الخضراء واستدامتها طوال فترة تنفيذ المشروع.

الحكومة ستعمل على تسريع وتيرة تنفيذ مبادرة 100 مليون شجرة.

المشروع يضم 8 مناطق.

له 14 بوابة (بوابات رئيسية وفرعية تتنوع بين، أبواب معاصرة، وأبواب تاريخية، وأبواب حدائقية).

يتضمن عدداً من الأنشطة التى تعتمد على إحياء التراث المصرى عبر مختلف العصور الفرعونية والقبطية والإسلامية والحديثة.

يعيد الاعتبار للسياحة الدينية والثقافية.

يخلق متنفساً جديداً لأهل القاهرة بما يتماشى مع جهود الدولة لمواجهة تغير المناخ وحماية البيئة.