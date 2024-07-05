9 معلومات عن مشروع تطوير مقلب مخلفات الوفاء والأمل

كتبت منال العيسوى

بدأت الدولة إنشاء مصانع متخصصة فى إعادة تدوير المخلفات ، منها مدافن الوفاء والأمل، على مساحة تبلغ حوالى 370 فدان، بالتعاون مع مؤسسات الدولة وعدد من الشركاء الدوليين، تفعيلا لاستراتيجية مصر، ورؤيتها المستدامة للاقتصاد الأخضر الدوار وضمن مرحلة الانتقال للأخضر التى تليها القيادة السياسية اهتمام كبير.

وخلال هذا التقرير يتم رصد أهم 9 معلومات عن مشروع تطوير مقلب الوفاء والأمل

1-مشروع تدوير المخلفات من أهم المشروعات القومية، لتلبية احتياجا ملحا فى منظومة المخلفات، ومن أجل تحقيق عوائد مالية ذات ربحية مرتفعة.

2- المشروع تنفذه شركة مساهمة مصرية بهدف التخلص من ملايين الأطنان من المخلفات العضوية، والتى تقدر بنحو (40) مليون متر مكعب تقريباً

3-المشروع يهدف إلى تحويل المخلفات إلى غازات مفيدة، وإنتاج الكهرباء والوقود الحيوى وكربون عضوي.

4- المشروع كثيف العمالة، ويوفر فرص العمل لحوالى 5 آلاف شاب بشكل مباشر وأكثر من 25 ألف فرصة عمل غير مباشرة.

‏5- المشروع يتماشى مع خطط الحكومة للتحول إلى الطاقة الخضراء، وتم الاتفاق على نقل تكنولوجيا تدوير المخلفات وإعادة التصنيع من الخارج، ليتم تنفذيها فى مصر، بنسبة تصنيع محلى تصل إلى 60%.

6- ‏تشمل المرحلة الثانية من المشروع التخطيط لإطلاق مدينة متكاملة عقب الانتهاء من رفع المخلفات والاستفادة منها.

7-يضم المشروع إنشاء مدينة متكاملة تتضمن فروع لجامعات دولية، و تم التعاقد مع جامعة "أوبسالا "السويدية وجامعة "باري" الايطالية وهم من أفضل الجامعات عالميا.

8- يشمل المشروع أيضا مخطط متكامل للتخطيط العمراني، من بينه بناء فنادق 3 نجوم و4 نجوم.

9- ‏ يضم المشروع حوالى 6 أماكن أخرى للمخلفات، حيث سيتم تعميم التجربة عليهم أيضا، بتحويلها إلى غابات شجرية، بعد إعادة تدوير المخلفات باستخدام مصانع محمولة بمناطق المخلفات.