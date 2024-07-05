7 ملفات تنتظر محافظ الدقهلية أبرزها مشكلة ضعف المياه واستكمال تطوير طريق المنزلة

الدقهلية شريف الديب

تنتظر عدد من الملفات والمشاكل المزمنة اللواء طارق المرزوقي محافظ الدقهلية الجديد، والذي جاء خلفا للدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، ومعه النائب الدكتور أحمد العدل خلفا للدكتور هيثم الشيخ، وهي ملفات أصبحت هامة وضرورية للمواطن الدقهلاوي، لانه أصبحت تمس حياته اليومية.

وعلى رأس تلك المشاكل هي مشكلة نقص محطات المياه فى عدد من المناطق التى اتضحت بشكل كبير خلال هذا الفترة خاصة فى عدد من المناطق بناحية مركز وقري مركز طلخا، بالإضافة إلى قري مركز بلقاس، وبعض أجزاء من قري مركز تمي الامديد، وهي الأمر الذي يحتاج خطة كبيرة للتوسع فى المحطات وانشاء محطات جديدة لإنهاء المشكلة من جذورها.

وتأتي مشكلة حديقة حيوان المنصورة التى تم هدمها لإعادة تطويرها وتوقف العمل فيها منذ 7 سنوات، وتوقف العمل فيه نهائي وقد تم نقل الحيوانات إلى حديقة حيوان الجيزة لحين الانتهاء منها وعودتها مرة أخري، إلى الآن لم يتم فتح الملف مرة أخري، و يحاول أهالي الدقهلية معرفة موعد عودة الحديقة للعمل مرة أخري بعد توقف دام فترة كبيرة.

كما تأتي مشكلة المواقف العشوائية المنتشرة فى أنحاء مدينة المنصورة، والبحث عن حل المشكلة لحين تنفيذ موقف مجمع خارج المدينة بيحب مشكلة تكدس السيارات بالشوارع وتعطل الحركة المرورية.

ومن المشروعات الهامة والتى تنتظر محافظ الدقهلية الجديد وهو توسعة وتطوير طريق خط الشمال، بعد أن توقف منذ فترة كبيرة ولم يتم استكمال المشروع، حيث أن ذلك الطريق أحد أهم الطرق و هو الوحيد الذي يصل محافظة الدقهلية بشمالها والذي يشمل عدد من المراكز ومنها محلة دمنة ودكرنس ومنية النصر وميت سلسيل والمنزلية والمطرية، حيث أن الطريق الحالي طريق متهالك و ضيق و يشهد العدد من الحوداث، خاصة وأنه الطريق الوحيد لطلاب الشمال إلى جامعة المنصورة، وبعد أن تم العمل فيه وتوسعة جزء صغير منها إلا أن المشروع توقف، وهو يحتاج إلى جهد كبير لحل هذه المشكلة.

مشكلة الاشغالات بالمدن والوحدات المحلية والتى أصبحت بدون رقابة وتم التعدي على الشوارع والأرصفة زاملام الدولة مما تسبب فى ظهور العديد من الازمات المرورية داخل المدن والمراكز المختلفة نتيجة تراجع رؤساء المراكز والمدن فى مواجهة تلك الظاهرة التى اثرت على الشارع والمواطن الدقهلاوي، بالإضافة إلى مشكلة انتشار التوك التوك بشكل كبير بدون اي ضوابط مما أثر على حركة الشارع.

كما تواجه المحافظة خلال تلك الفترة ظاهرة للباعة الجائلين الذين انتشروا فى جميع الشوارع بالمحافظة والمدن بالمحافظة دون رقابة وخاصة الشوارع الرئيسية، وهو ما أثر بالسلب على نظافة الشوارع بالإضافة إلى انتشار النباشين بالمناطق الراقية بالمحافظة مما ادي إلى تحويلها اماكن للفرز وتم تشويه الشوارع الرئيسية.