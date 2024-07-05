7 أشياء لا يجب الاحتفاظ بها في خزانة مطبخك لهذه الأسباب

كتبت مروة هريدى

مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف على وجه التحديد، يجب أن ندرك جيدًا ونكون على وعى كبير بما يجب تخزينه في خزانة أو دولاب المطبخ من عدمه، وذلك من أجل الحفاظ على سلامة وجودة الطعام الذى نستخدمه حتى لا يفسد ومن ثم لا يصلح للاستخدام، وهو ما يوضحه تقرير موقع "تايمز أوف انديا".

فيما يلى.. 7 أشياء يجب ألا نحتفظ بها في خزانة المطبخ:



لا تحتفظ بالعبوات أو الأكياس المفتوحة



إذا قمت بفتح عبوة أو أكياسًا للطعام، فلا تحتفظ بها مع باقي الأطعمة، وهناك سببان لذلك: الأول أن الطعام المفتوح قد يمتص رائحة الأطعمة الأخرى، فالأطعمة المفتوحة تمتص الروائح بسرعة كبيرة، مما قد يفسد نضارتها، والسبب الثاني هو أن تناثر العلب والأكياس المفتوحة سيؤدي إلى فسادها.

تجنب حفظ الخضار والفواكه في المطبخ



في حين يجب حفظ الأطعمة في خزانة المطبخ، إلا أن جميع الأطعمة ليست مناسبة لذلك، إذا قمت أيضًا بـ تخزين الفواكه والخضراوات في خزانة المطبخ فمن المحتمل أن تفسد هذه الأطعمة بسرعة ويجب حفظها في الثلاجة، فمن المهم تخزينها في منطقة جيدة التهوية.

لا تحتفظ بأي نوع من الدقيق



هل تحفظين أيضًا دقيق القمح أو أي نوع آخر من الحبوب في خزانة المطبخ، فلا ينبغي تخزين الدقيق في أماكن مغلقة لأنه يفسد بسرعة، تخزينه في مثل هذه الظروف يمكن أن يتسبب في إصابة الدقيق بالحشرات والسوس، مما لا يترك خيارًا سوى التخلص منه، بدلًا من ذلك، قومي بتخزين الدقيق في مكان مفتوح، فالتخزين السليم يمكن أن يمنعه من التلف.

لا يجب وضع أدوات التنظيف في خزانة المطبخ



إذا قمت بتخزين منتجات التنظيف في خزانة المطبخ، فهذا أمر خطير، حيث يزيد ذلك من خطر التلوث إذا لامست يدك عن طريق الخطأ منتج تنظيف ثم أغراضًا غذائية، لذلك لا تخلط أبدًا بين الأطعمة والأغراض المنزلية الأخرى خاصة المنظفات.

إزالة الأطعمة منتهية الصلاحية



يجب إزالة الأطعمة منتهية الصلاحية أو الفاسدة أو الأطعمة التي لن تتناولها أبدًا من خزانة مطبخك على الفور، حيث يجب التحقق بشكل مستمر من تواريخ انتهاء صلاحية الأطعمة الموجودة في مطبخك، وحاولى استخدام العناصر التي يمكن أن تفسد بسرعة في أقرب وقت ممكن، وإذا انتهت صلاحية أحد العناصر، تخلصِ منها فورًا.

لا تقم بتخزين المكسرات والفواكه المجففة



إذا كنت تأكل المكسرات والفواكه المجففة بانتظام، فلا بأس بذلك، ولكن ليس من الجيد الاحتفاظ بها في خزانة المطبخ لفترة طويلة، فالدهون الصحية الموجودة في المكسرات والفواكه المجففة تفسد بسرعة، لذا قم بتخزينها في الثلاجة فور فتح العبوة، وإذا لم تكن متأكدًا من أن المكسرات الموجودة في مخزنك لا تزال صالحة، فقم بشمها أو التحقق من وجود العفن بها، إلى جانب المكسرات، يجب أيضًا تخزين البذور والفواكه المجففة في الثلاجة للحفاظ على نضارتها لفترة طويلة.

لا تحتفظِ بالمناشف في خزانة مطبخك



يمكن أن تجذب مناشف الأطباق والأقمشة الأخرى العث والحشرات، وإذا دخلت الحشرات إلى المخزن، فقد يفسد طعامك، وقد تصاب البقول والأرز بالعدوى، قُمِ بتخزين المناشف في خزانات أخرى في المطبخ بعيدًا عن الطعام، حيث يمكن الاحتفاظ بها في الخزانة بجوار الحوض.