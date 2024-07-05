وزير الداخلية الفرنسى: 51 مرشحاً للانتخابات التشريعية تعرضوا للاعتداء

أحمد علوى

قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمنين، الجمعة، إن 51 مرشحاً للانتخابات التشريعية تعرضوا للاعتداء خلال هذه الحملة الانتخابية.

وأضاف دارمنين في مقابلة مع قناة "بي إف أم" المحلية، أن هذه الاعتداءات شملت كل الأطراف السياسية، لافتاً إلى توقيف نحو 30 شخصاً.

يذكر أن المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية بريسكا ثيفينوت كانت قد تعرضت، لهجوم أثناء حملتها الانتخابية، قبل أيام قليلة من الانتخابات التشريعية الهامة، حسبما قال مسؤولون يوم الخميس.

وقال رئيس الوزراء جابرييل أتال على منصة التواصل الاجتماعي إكس إن ثيفينوت، وهي مرشحة عن تحالف إنسامبل الوسطي الذي يقوده ماكرون، ونائبها وناشط في الحزب كانوا يعلقون ملصقات انتخابية بالقرب من باريس مساء الأربعاء قبل الانتخابات التشريعية في السابع من يوليو عندما هاجمتهم مجموعة.