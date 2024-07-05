وزارة الدفاع الروسية: تدمير 9 مقاتلات أوكرانية خلال أسبوع

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم /الجمعة/، تدمير 9 مقاتلات أوكرانية وإلحاق أضرار بـ11 طائرة مقاتلة أوكرانية، خلال الفترة من 29 يونيو الماضي إلى 5 يوليو الجاري.



وقالت الوزارة - في بيان أذاعته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - "إن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت - خلال الأسبوع الماضي - طائرتين من طراز /ميج 29/، وواحدة من طراز /سو 27/ تابعة لسلاح الجو الأوكراني".



وأضافت: "أن أنظمة الدفاع الجوي، أسقطت خمسة صواريخ تكتيكية عملياتية تكتيكية من طراز /أتاكامز/ أمريكية الصنع، وخمسة صواريخ موجهة بعيدة المدى من طراز /نيبتون/، و14 صاروخ كروز من طراز /ستورم شادو/ بريطاني الصنع، وسبعة قنابل موجهة من طراز /هامالا/ فرنسية الصنع، وصاروخ /هارم/ أمريكي الصنع مضاد للرادارات، و42 صاروخاً من طراز /هيمارس/ أمريكي الصنع، و451 طائرة دون طيار".



وذكر البيان: "بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير خمس طائرات من طراز /سو-27/ ومروحية من طراز /مي-24/ في مطاراتها المحلية ، كما تضررت طائرتان من طراز /سو-27/ تابعة لسلاح الجو الأوكراني".



وأشار البيان إلى أنه خلال أسبوع، دمر أسطول البحر الأسود ثلاثة زوارق مسيرة تابعة للبحرية الأوكرانية. وفي غضون أسبوع، استسلم 32 جنديًا أوكرانياً على خط التماس القتالي.

وبحسب وزارة الدفاع الروسية؛ فإن وحدات من مجموعة /دنيبر/ استهدفت التشكيلات الأوكرانية، وبلغت خسائر القوات الأوكرانية خلال الأسبوع الماضى ما يصل إلى 635 عسكريًا، ومركبة قتالية مدرعة، و36 مركبة، و24 قطعة مدفعية ميدانية، بما في ذلك ثلاثة عشر مدفع أمريكي الصنع من طراز /إم777/، بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير سبع محطات للحرب الإلكترونية وثلاثة مستودعات ذخيرة ميدانية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم /الجمعة/، تدمير 9 مقاتلات أوكرانية وإلحاق أضرار بـ11 طائرة مقاتلة أوكرانية، خلال الفترة من 29 يونيو الماضي إلى 5 يوليو الجاري.



وقالت الوزارة - في بيان أذاعته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - "إن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت - خلال الأسبوع الماضي - طائرتين من طراز /ميج 29/، وواحدة من طراز /سو 27/ تابعة لسلاح الجو الأوكراني".



وأضافت: "أن أنظمة الدفاع الجوي، أسقطت خمسة صواريخ تكتيكية عملياتية تكتيكية من طراز /أتاكامز/ أمريكية الصنع، وخمسة صواريخ موجهة بعيدة المدى من طراز /نيبتون/، و14 صاروخ كروز من طراز /ستورم شادو/ بريطاني الصنع، وسبعة قنابل موجهة من طراز /هامالا/ فرنسية الصنع، وصاروخ /هارم/ أمريكي الصنع مضاد للرادارات، و42 صاروخاً من طراز /هيمارس/ أمريكي الصنع، و451 طائرة دون طيار".



وذكر البيان: "بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير خمس طائرات من طراز /سو-27/ ومروحية من طراز /مي-24/ في مطاراتها المحلية ، كما تضررت طائرتان من طراز /سو-27/ تابعة لسلاح الجو الأوكراني".



وأشار البيان إلى أنه خلال أسبوع، دمر أسطول البحر الأسود ثلاثة زوارق مسيرة تابعة للبحرية الأوكرانية. وفي غضون أسبوع، استسلم 32 جنديًا أوكرانياً على خط التماس القتالي.



وبحسب وزارة الدفاع الروسية؛ فإن وحدات من مجموعة /دنيبر/ استهدفت التشكيلات الأوكرانية، وبلغت خسائر القوات الأوكرانية خلال الأسبوع الماضى ما يصل إلى 635 عسكريًا، ومركبة قتالية مدرعة، و36 مركبة، و24 قطعة مدفعية ميدانية، بما في ذلك ثلاثة عشر مدفع أمريكي الصنع من طراز /إم777/، بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير سبع محطات للحرب الإلكترونية وثلاثة مستودعات ذخيرة ميدانية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.