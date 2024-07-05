ورشة عمل للتحالف الوطنى للعمل الأهلى حول الإدارة الاحترافية للمشروعات والبرامج

كتب محمد السيد الشاذلى

تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي، نظمت مؤسسة الجارحي للتنمية المجتمعية ورشة عمل تدريبية للقيادات والعاملين بها حول الإدارة الاحترافية للمشروعات والبرامج، وذلك بقاعة التدريب الرئيسية بمركز الاهرام للتنمية والتدريب بالفيوم، وبمشاركة نحو 42 موظفاً من العاملين بالمؤسسة، وحاضر بالورشة نخبة من خبراء الإدارة العامة والتنمية.

وتضمنت الورشة مجموعة من النقاشات التفاعلية حول واقع وطبيعة العمل الأهلى والتنموي بمحافظة الفيوم وخريطة مشروعات وبرامج وأعمال مؤسسة الجارحي خلال الفترات الماضية والقادمة، وركزت محاور الورشة على تنمية قدرات قيادات المؤسسة والعاملين بها على قواعد ومهارات تصميم وتخطيط وكتابة وتنفيذ المبادرات والمشروعات والبرامج التنموية، وشهدت فعاليات الورشة تسليم المشاركين شهادات إتمام التدريب.

وتأتي ورشة العمل في إطار جهود مؤسسة الجارحي عضو التحالف الوطني للتطوير المؤسسي وضمان التميز التشغيلي واستدامة الأعمال من خلال لتنمية وبناء قدرات القيادات والعاملين بالمؤسسة، كما تأتي استكمالاً لسلسلة البرامج التدريبية المتكاملة التي تنفذها المؤسسة للعاملين بها لتعزيز قدراتهم لتنفيذ مستهدفات رؤية مصر 2030 واستراتيجية وخطط عمل التحالف الوطني.