نتائج الانتخابات البريطانية.. حزب العمال يحصل على 411 مقعدا مقابل 120 للمحافظين

وكالات الأنباء

حصل حزب العمال البريطانى على 411 مقعدا مقابل 120 للمحافظين حسبما أعلنت نتائج الانتخابات البريطانية.

وفاز حزب العمال البريطانى بقيادة كير ستارمر بالأغلبية فى الانتخابات التشريعية البريطانية، فيما أقر رئيس الوزراء ريشى سوناك بخسارة تاريخية لحزبه متحملاً المسؤولية، ومعلناً أنه سيغادر منصبه، فيما مني حزبه بخسارة غير مسبوقة.

وأقرّ سوناك بأن "حزب العمال فاز في هذه الانتخابات التشريعية"، مضيفا بعد إعادة انتخابه في دائرته الانتخابيّة في ريتشموند بشمال إنجلترا، أن "الشعب البريطاني أصدر حكما واضحا الليلة.. وأنا أتحمل مسؤولية" هذه الهزيمة.

وحقق حزب العمال انتصاراً ساحقاً، لينهي بذلك 14 عاماً متتالية من حكم المحافظين ويفتح أبواب داونينج ستريت أمام زعيمه، كير ستارمر.

وقالت قناة "آي.تي.في"، الجمعة، إن الحزب المعارض فاز بما يصل إلى 326 مقعدا في الانتخابات البرلمانية، مما يعني أنه يتمتع الآن بالأغلبية في مجلس العموم المؤلف من 650 مقعدا، حسب وكالة رويترز.

وفي هذا السياق، قال ستارمر: بريطانيا أولا والحزب (العمال) ثانيا.. سيتعين علينا التحرك على الفور لكن لا أعدكم أن الأمور ستكون سهلة".

وسيتبوّأ المحامي السابق منصب رئيس الوزراء، بعد 9 سنوات فقط على دخوله عالم السياسة، و4 سنوات على تولّيه منصب زعيم حزب العمّال.

وكان ستارمر قد قال في خطاب ألقاه بعد إعادة انتخابه في دائرته الانتخابية في شمال لندن: "الناخبون هنا وفي كل أنحاء البلاد قالوا كلمتهم، وهم مستعدون للتغيير ولإنهاء سياسة الاستعراض، وللعودة إلى السياسة بوصفها خدمة للجمهور".

وعلى الرغم من الفوز الساحق الذى حققه حزب العمال فى الانتخابات العامة فى بريطانيا، إلا أنه خسر ثلاث مقاعد ذهبت لصالح مرشحين مستقلين مدافعين عن غزة، وتنافس معه بشكل متقارب آخرين، حيث أثرت أزمة الشرق الأوسط على ليلة مبهجة لكير ستارمر، بحسب ما قالت صحيفة الجارديان البريطانية.

كان جوناثان أشوورث، وزير مكتب حكومة الظل فى حزب العمال أحد أبرز الخاسرين فى ظل تصاعد الدعم للمرشحين المؤيدين للفلسطينيين فى المناطق الحضرية ذات الكثافة السكانية العالية من المسلمين.

وخسر أشوورث مقعده فى ليسر ساوث لصالح المرشح المستقل شوكت أدم، الذى ردد بعد فوزه بفارق ألف صوت: " هذا من أجل غزة".

وفى بلاكبيرن، الدائرة الانتخابية التى كان يشغلها وزير الداخلية السابق جاك سترو، خسرت كيت هولرن من حزب العامال بفارق أقل من 200 صوت أمام المستقل عدنان حسين. وفى ديوسبرى وباتلى، خسرت هيذر إقبال المستشارة السابقة لوزيرة خزانة حكومة الظل راشيل ريفز بفارق 7000 صوت أمام إقبال محمد.

وفي العديد من المقاعد الأخرى، كان المرشحون المستقلون ينافسون أعضاء البرلمان البارزين من حزب العمال، بما في ذلك في إلفورد، حيث فاز وزير الصحة في الظل، ويس ستريتنج، بفارق 528 صوتًا فقط عن أقرب منافسيه، ليان محمد.

وفي برمنجهام هودج هيل، فاز الوزير السابق ليام بيرن بفارق يزيد قليلاً عن 1500 صوت على جيمس جايلز، مرشح حزب "عمال بريطانيا" الذي يتزعمه جورج جالاوي.