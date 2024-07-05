ميشيل: المجر غير مخولة بالتحدث مع روسيا نيابة عن الاتحاد الأوروبى

وكالات

صرح رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي المنتهية ولايته، شارل ميشيل، بأن المجر غير مخولة بالتحدث مع روسيا نيابة عن الاتحاد الأوروبي.

وكتب ميشيل في منشور على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي، الخميس، أن "رئاسة المجر لمجلس الاتحاد الأوروبي بالتناوب لا تتضمن تفويضا بالاتصال مع روسيا نيابة عن الاتحاد الأوروبي".

وأضاف أن "أي مفاوضات حول أوكرانيا لا يمكن أن تجري بدون أوكرانيا".

وجاء ذلك تعليقا على الأنباء حول أن رئيس الوزراء المجرى فيكتور أوربان قد يزور موسكو، وحول مبادرته الأخيرة بشأن السلام في أوكرانيا.

ولم تؤكد أو تنف روسيا رسميا صحة الأنباء عن زيارة محتملة لأوربان.

وكان رئيس الوزراء المجرى قد زار أوكرانيا مؤخرا، حيث دعا القيادة الأوكرانية إلى وقف إطلاق النار من أجل التفاوض مع روسيا، لكن كييف رفضت مثل هذه المقترحات.