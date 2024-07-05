مصرع طفلتين غرقا فى ترعة الإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

لقيت طفلتان من أسرة واحدة مصرعهما غرقا فى ترعة الإسماعيلية بمنطقة كساب التابعة لمركز ومدينة القصاصين أثناء لعبهما أمام منزلهما، وتم التحفظ على الجثامين بمشرحة مستشفى القصاصين تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء هشام مروان ، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من إدارة النجدة يفيد بورود بلاغ غرق طفلتين فى ترعة الإسماعيلية أثناء لهوهما أثناء منزلهما بدائرة مركز القصاصين.

على الفور، انتقلت الاجهزة الامنية وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، كما تم استدعاء قوات الإنقاذ النهري، وتمكنت قوات الإنقاذ النهرى من انتشال الجثامين، وبالفحص تبين أن الجثامين لطفلتين من أسرة واحدة وهن ابتسام حسين فلاح 6 سنوات ،حبيبة محمد فلاح 4 أعوام، مقيمين بمنطقة كساب التابعة لمركز القصاصين بالإسماعيلية.

تم التحفظ على الجثامين بمشرحة مستشفى القصاصين تحت تصرف النيابة العامة، تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق والتصريح بدفن الجثامين.