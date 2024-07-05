مد خدمة رئيس جمارك مطار القاهرة بقرار جمهوري

كتب محمود عبد الغني

اصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القرار رقم ٢٣٨ لسنة ٢٠٢٤ بتاريخ ٢٦ يونية الجاري بمد خدمة الدكتور ماجد موسى رئيس الادارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي والذي اتم السن القانونية في ٢٣ مايو الماضي، ولحين اتمام الاجراءات الادارية والقانونية لإصدار ذلك القرار، قام الدكتور محمد معيط وزير المالية السابق باصدار قرار بتاريخ ٤ يونية الماضي بتولي "موسي" مستشارا لرئيس مصلحة الجمارك للادارة المركزية لجمارك مطار القاهرة.

وشهدت فترة تولي موسي لجمارك مطار القاهرة إنجازات غير مسبوقة في مكافحة التهريب وعدد محاضر الضبط سواء عندما كان مديرا عاما ثم بعدها رئيسا للإدارة المركزية، وحرص العاملين بالجمارك بالاحتفاء بعودة موسي وقاموا بالاحتفال به والتقاط الصور التذكارية.

يذكر أن "موسي" بدأ العمل بجمارك مطار القاهرة الدولى منذ حوالى ٢٩ عامًا تقريبًا كمأمور جمرك، ثم رئيس قسم ثم مدير إدارة حركة ثم مدير ادارة الى أن تم ندبه مديرا عاما لجمارك مبنى الركاب رقم 2 فى منتصف عام 2020 بقرار من وزير المالية، الذى أصدر قرار تعيينه مديرا عاما لجمارك مبنى الركاب رقم 3 فى شهر مايو ٢٠٢٢، ثم تم تكليفه بالإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي في ١٦ مارس ٢٠٢٣ .

حصل "موسي" على بكالوريوس التجارة شعبة المحاسبة من جامعة أسيوط عام 1985 ثم بكالوريوس التجارة شعبة إدارة الأعمال من جامعة سوهاج ثم حصل على دبلوم الدراسات العليا فى التأمين من كلية التجارة جامعة أسيوط عام 1995 ثم المعهد الثقافى الجمركى المتقدم.

وفى عام 2014 حصل درجة الماجستير فى التجارة الدولية من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا قبل يحصل على درجة الدكتوراة فى إدارة الأعمال من كلية التجارة جامعة حلوان عام 2019 كما أنه عضو منتسب بنقابة الصحفيين المصرية.