اليوم السابع
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مجهودات مبادرة ابدأ لتوطين الصناعات المختلفة وجذب الاستثمارات.. اعرفها

الجمعة، 05 يوليو 2024 01:37 م
مجهودات مبادرة ابدأ لتوطين الصناعات المختلفة وجذب الاستثمارات.. اعرفها المبادرة الوطنية ابدأ
كتبت : أماني سمير

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نجح أعضاء المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة "ابدأ"  في التنسيق والتفاوض مع شركات أجنبية ومصرية، وخلق أرضية مشتركة بين الصناع، وإليكم أبرز مجهودات أعضاء المبادرة تطوير الصناعة المصرية وجذب الإستثمارات المختلفة:

أولا: تم إنشاء كيانات صناعية تشارك بها 24 شركة أجنبية تمثل 14 دولة أجنبية و 33 شركة مصرية .

ثانيا: جرى توقيع اتفاقيات تصنيع مشترك والحصول على شهادات الاعتماد والتسجيل الدولية، لضمان قدرة المنتج المصري على المنافسة عالميا.

ثالثا: بحثت أعضاء المبادرة الوطنية "ابدأ"  84 فرصة استثمارية صناعية.

رابعا: نجحت المبادرة في تنفيذ 23 مشروعا قائما كمرحلة أولى، بتكلفة استثمارية تقدر بحوالي 62.5 مليار جنيه في آخر 3 سنوات.

خامسا: يجرى العمل على اكتمال الدراسات الفنية والمالية لعدد 24 مشروع كمرحلة ثانية، بالإضافة إلى دراسة 37 فرصة مستقبلية فى القطاعات المختلفة.

سادسا: تمكنت ابدأ من توطين 23 صناعة جديدة لأول مرة في مصر.

سابعا: أبرز الصناعات التي وطنتها  "ابدأ"، صناعة " الصودا آش   والسليكون " في قطاع البتروكيماويات، و"ضواغط التكييف والتبريد" في قطاع الأجهزة المنزلية، و"تصنيع التكيفات المركزية والمواسير الملحومة "وصناعة  "الخامات الدوائية"  و"وسائل النقل الخفيف".

 

 


 







مبادرة ابدأ

المبادرة الوطنية ابدأ

الصودا اش

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ابدأ




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