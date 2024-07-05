مجهودات مبادرة ابدأ لتوطين الصناعات المختلفة وجذب الاستثمارات.. اعرفها

نجح أعضاء المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة "ابدأ" في التنسيق والتفاوض مع شركات أجنبية ومصرية، وخلق أرضية مشتركة بين الصناع، وإليكم أبرز مجهودات أعضاء المبادرة تطوير الصناعة المصرية وجذب الإستثمارات المختلفة:
أولا: تم إنشاء كيانات صناعية تشارك بها 24 شركة أجنبية تمثل 14 دولة أجنبية و 33 شركة مصرية .
ثانيا: جرى توقيع اتفاقيات تصنيع مشترك والحصول على شهادات الاعتماد والتسجيل الدولية، لضمان قدرة المنتج المصري على المنافسة عالميا.
ثالثا: بحثت أعضاء المبادرة الوطنية "ابدأ" 84 فرصة استثمارية صناعية.
رابعا: نجحت المبادرة في تنفيذ 23 مشروعا قائما كمرحلة أولى، بتكلفة استثمارية تقدر بحوالي 62.5 مليار جنيه في آخر 3 سنوات.
خامسا: يجرى العمل على اكتمال الدراسات الفنية والمالية لعدد 24 مشروع كمرحلة ثانية، بالإضافة إلى دراسة 37 فرصة مستقبلية فى القطاعات المختلفة.
سادسا: تمكنت ابدأ من توطين 23 صناعة جديدة لأول مرة في مصر.
سابعا: أبرز الصناعات التي وطنتها "ابدأ"، صناعة " الصودا آش والسليكون " في قطاع البتروكيماويات، و"ضواغط التكييف والتبريد" في قطاع الأجهزة المنزلية، و"تصنيع التكيفات المركزية والمواسير الملحومة "وصناعة "الخامات الدوائية" و"وسائل النقل الخفيف".