لجنة كنائس فلسطين لكنائس العالم: فرض إسرائيل ضرائب على الكنائس بالأراضى المقدسة يهدد الوجود المسيحي

أ ش أ

حذرت اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين، اليوم الجمعة، كنائس العالم، من استئناف سلطات الاحتلال خطتها لفرض الضرائب على ممتلكات الكنائس في جميع أنحاء القدس الشرقية، وإسرائيل.



وقالت اللجنة - في رسالة بعثت بها إلى كنائس العالم - إن هذه الخطوة "تهدد وجود هذه المؤسسات التاريخية بحد ذاته"، مشيرة إلى أن هذا القرار، الذي جُمّد لكنه لم يُلغى سابقا عام 2018 وسط احتجاجات عالمية وإغلاقٍ لكنيسة القيامة لثلاثة أيام متتالية، أدى إلى إثارة المخاوف بشأن الحريات الدينية والاستقرار في الأراضي المقدسة.



وأضافت أن "السياسة الضريبية الإسرائيلية المتجددة تشكّل خطرًا جسيمًا على الاستدامة المالية للكنائس، ما يؤثر على قدرتها على تقديم الخدمات الخيرية والاجتماعية والتعليمية الأساسية، وتقوّض تقاليد عمرها قرون وتنتهك القانون الدولي، كما تشكّل اعتداءً مباشراً على الحقوق الدينية والثقافية والاجتماعية الفلسطينية".



وأشارت اللجنة إلى أنّ الإجراءات الإسرائيلية العنصرية بحق الكنائس والمؤسسات التابعة لها وفرض الضرائب عليها، من شأنه الضغط على الكنائس والمسيحيين لتحقيق المساعي الإسرائيلية المتطرفة في تهجيرهم قسراً للوصول إلى هدفها الرئيس المتمثل بتهويد القدس المحتلة.



وحثّت اللجنة، الكنائس في جميع أنحاء العالم إلى اتخاذ التدابير اللازمة لوقف هذا التدخل، مشددة على الحاجة الملحة للتدخل الدولي لحماية حقوق الكنائس والحفاظ على الوضع الراهن في القدس.



وأكدت أن اتخاذ إجراء فوري يعد أمراً بالغ الأهمية لمنع المزيد من زعزعة الاستقرار، وضمان استمرارية الكنائس وسط هذه الأوقات العصيبة.