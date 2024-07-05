اليوم السابع
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الجمعة، 05 يوليو 2024 08:35 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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لامى: العالم يواجه تحديات ضخمة وسنتعامل معها بما تتمتع به بريطانيا من قوة

الجمعة، 05 يوليو 2024 07:57 م
لامى: العالم يواجه تحديات ضخمة وسنتعامل معها بما تتمتع به بريطانيا من قوة ديفيد لامى
أ ش أ

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أكد وزير الخارجية البريطانى الجديد ديفيد لامى أن توليه هذا المنصب فى حكومة كير ستارمر شرف كبير وسط تحديات ضخمة تواجه العالم.


وفى أول تعليق لوزير الخارجية البريطانى على تعيينه فى حكومة ستارمر ، قال ، عبر حسابه بمنصة (إكس) اليوم الجمعة ، "إنه لشرف كبير فى حياتى أن يتم تعيينى وزيرا للدولة للشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية".


وأضاف "إن العالم يواجه تحديات ضخمة، ولكننا سنواجهها بنقاط القوة الهائلة التى تتمتع بها المملكة المتحدة" ، مشيرا الى أن الحكومة ستقوم بإعادة ربط بريطانيا بالعالم من أجل أمنها وازدهارها فى الداخل.







ديفيد لامى

بريطانيا

العمال البريطانى

المحافظين




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