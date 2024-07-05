لامى: العالم يواجه تحديات ضخمة وسنتعامل معها بما تتمتع به بريطانيا من قوة

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أكد وزير الخارجية البريطانى الجديد ديفيد لامى أن توليه هذا المنصب فى حكومة كير ستارمر شرف كبير وسط تحديات ضخمة تواجه العالم.



وفى أول تعليق لوزير الخارجية البريطانى على تعيينه فى حكومة ستارمر ، قال ، عبر حسابه بمنصة (إكس) اليوم الجمعة ، "إنه لشرف كبير فى حياتى أن يتم تعيينى وزيرا للدولة للشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية".



وأضاف "إن العالم يواجه تحديات ضخمة، ولكننا سنواجهها بنقاط القوة الهائلة التى تتمتع بها المملكة المتحدة" ، مشيرا الى أن الحكومة ستقوم بإعادة ربط بريطانيا بالعالم من أجل أمنها وازدهارها فى الداخل.