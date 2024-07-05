اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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قادة الاتحاد الأوروبى يهنئون كير ستارمر بفوزه فى الانتخابات البريطانية

الجمعة، 05 يوليو 2024 11:45 ص
قادة الاتحاد الأوروبى يهنئون كير ستارمر بفوزه فى الانتخابات البريطانية فون دير لاين
بروكسل (أ ش أ)

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أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم الجمعة، عن تهانيها لزعيم حزب العمال البريطانى كير ستارمر، بمناسبة فوزه بأغلبية الأصوات فى الانتخابات التشريعية البريطانية، وفقا للنتائج الأولية.

وقالت فون دير لاين - في منشور عبر منصة "إكس" نقلته قناة "يورونيوز" الأوروبية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - "إنها تتطلع إلى العمل مع ستارمر بشكل بناء من أجل مواجهة التحديات المشتركة وتعزيز الأمن الأوروبى".

من جانبه.. قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، إن الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة شريكان في غاية الأهمية، معربا عن تطلعه للعمل مع ستارمر وحكومته خلال هذه الفترة الجديدة للبلاد.

وكانت النتائج الأولية للانتخابات التشريعية في المملكة المتحدة قد أظهرت فوز حزب العمال البريطاني بالأغلبية؛ لينهي بذلك حكم حزب المحافظين الذي سيطر على مقاليد الحكم لمدة 14 عاما، وعاصر أحداثا مهمة كخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وأزمة جائحة "كورونا".







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