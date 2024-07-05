فريق التفاوض الإسرائيلي يرفض طلب حماس بالتزام خطي حول مفاوضات المرحلة الثانية

كتب عبد الوهاب الجندى

قال موقع "والا" إن رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) ديفيد برنيع أبلغ الوسطاء رفض طلب حماس التزاما خطيا باستمرار مفاوضات المرحلة الثانية بلا قيد زمني.



في السياق ذاته، قال موقع "إسرائيل اليوم" إن فريق التفاوض الإسرائيلي في طريقه إلى تل أبيب بعد انتهاء جولة التفاوض في قطر بشأن صفقة التبادل.



فيما قال تقرير في "وول ستريت جورنال": مسؤولون في الموساد أبدوا تفاؤلهم بموافقة مجلس الوزراء على الصفقة.

يذكر أن حماس طلبت من جهتها تعهد الوسطاء؛ كتابيًّا، بأن المفاوضات ووقف إطلاق النار سيستمران حتى يتم التوصل لاتفاق بشأن المرحلة الثانية من الصفقة.

والأسبوع الماضي، أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، موافقة المستوى السياسي في تل أبيب على الانتقال إلى المرحلة الأخيرة من الحرب على غزة خلال الشهر الحالي.

وقالت الهيئة إن المستوى السياسى أعطى الجيش الضوء الأخضر للانتقال تدريجيا للمرحلة الثالثة والأخيرة.

وأضافت أنه تم اتخاذ هذا القرار بسبب ملف صفقة التبادل والتوتر في الجبهة الشمالية لتجنب اتساع الحرب.

وكشفت عن أن المرحلة الثالثة تشمل البقاء في محوري نيتساريم وفيلادلفيا للضغط على حماس، موضحة أن الضوء الأخضر الممنوح للجيش سيتيح مواصلة العملية العسكرية لكن بشكل آخر.