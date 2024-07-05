فاينانشيال تايمز: المتبرعون للديمقراطيين يفضلون حاكما ميتشيجان وكاليفورنيا بديلين لبايدن

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة فاينانشيال تايمز، نقلا عن مصادر مطلعة إن كبار المانحين الديمقراطيين جعلوا حاكمة ميتشيجان جريتشن وايتمر وحاكم كاليفورنيا مرشحيهما المفضلين ليحلوا محل بايدن فى سباق البيت الأبيض ضد ترامب.

ورأت الصحيفة أن تركيز المانحين على وايتمر ونيوسوم يعكس الإحباط المتزايد بين الناشطين والمؤيدين الديمقراطيين إزاء المأزق المتعلق بمستقبل بايدن.

ونقلت فاينانشيال تايمز عم أحد المتبرعين، والذى يقوم أيضا بجمع الأموال من الداعمين الآخرين، والمقرب من الرئيس، إن ترشيح بايدن محكوم عليه بالفشل. وأضاف قائلا: " أنا من أكبر المعجبين بجو، فهو موظف حكومي مثير للإعجاب لكنه محكوم عليه بالفشل. نحن بحاجة إلى البدء في وضع كل تركيزنا على ما سيأتي بعد ذلك.

وأوضح العديد من المانحين وجامعى التبرعات، الذين أجروا محادثات فيما بينهم بينما يستعدون لجمع مئات الملايين من الدولارات لتمويل مرشح جديد، إن نائبة الرئيس كامالا هاريس هي أيضًا من بين المرشحين الذين يعتقد المانحون أنهم يمكن أن يحلوا محل بايدن.

وكان جدعون شتاين، أحد المتبرعين والناشطين الذين يتمتعون بعلاقات عميقة مع الديمقراطيين، إن عائلته تحجب 3.5 مليون دولار من التبرعات المخطط لها للمنظمات غير الربحية والمنظمات السياسية النشطة في السباق الرئاسي ما لم يتنحى السيد بايدن.

كما قالت أبيجيل ديزني، المخرجة السينمائية وريثة ثروة ديزني، في رسالة عبر البريد الإلكتروني لصحيفة نيويورك تايمز إن حملة بايدن واللجان الداعمة لها، بما في ذلك اللجنة الوطنية الديمقراطية، ولجان العمل السياسي الكبرى والمجموعات غير الربحية ، لن تتلقى سنتًا .. حتى يستبدلوا بايدن على رأس التذكرة الرئاسية. وأضافت ديزني، التي كانت من كبار المانحين الديمقراطيين إن بايدن رجل جيد خدم بلاده بشكل جيد، لكن المخاطر مرتفعة للغاية بحيث لا تسمح للخجل بتحديد مسار عملنا.