اليوم السابع
Ads
الجمعة، 05 يوليو 2024 02:24 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

ضبط مخدرات بقيمة 3.4 مليون جنيه خلال 24 ساعة

الجمعة، 05 يوليو 2024 12:51 م
ضبط مخدرات بقيمة 3.4 مليون جنيه خلال 24 ساعة حملة أمنية - ارشيفية
كتب - محمود عبد الراضى - أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط تشكيل عصابى مكون من (5 عناصر إجرامية "لإثنين منهم معلومات جنائية") تخصص نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها وإدارته لبؤرة إجرامية بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بالقليوبية.


عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم بدائرة القسم ، وبحوزتهم (10 كيلو جرام لمخدر الهيدرو – 4 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 3 كيلو جرام لمخدر الهيروين - كيلو جرام لمخدر البودر – عدد من الأقراص المخدرة – طبنجة وعدد من الطلقات – 2 قطعة سلاح أبيض). وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (3,600 مليون جنيه تقريباً).

 

 







مخدرات

تشكيل عصابى

عناصر اجراميه




مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة