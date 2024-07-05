ضبط مخدرات بقيمة 3.4 مليون جنيه خلال 24 ساعة

كتب - محمود عبد الراضى - أحمد عبد الهادى

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط تشكيل عصابى مكون من (5 عناصر إجرامية "لإثنين منهم معلومات جنائية") تخصص نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها وإدارته لبؤرة إجرامية بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بالقليوبية.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم بدائرة القسم ، وبحوزتهم (10 كيلو جرام لمخدر الهيدرو – 4 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 3 كيلو جرام لمخدر الهيروين - كيلو جرام لمخدر البودر – عدد من الأقراص المخدرة – طبنجة وعدد من الطلقات – 2 قطعة سلاح أبيض). وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (3,600 مليون جنيه تقريباً).