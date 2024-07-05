اليوم السابع
Ads
الجمعة، 05 يوليو 2024 12:22 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

سعر لوحة سيارة "م ن ه - 1" يقترب من نصف مليون جنيه

الجمعة، 05 يوليو 2024 11:15 ص
سعر لوحة سيارة "م ن ه - 1" يقترب من نصف مليون جنيه اللوحة المعدنية
كتب - أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت بوابة مرور مصر الإلكترونية، عن مزايدة على لوحة معدنية مميزة للسيارات، سعرها وصل 485 الف جنيه، تحمل رقم ( م ن ه - 1 ) وحتى الآن متزايد عليها شخصين.

وأتاحت لجميع المواطنين الدخول في مزاد للحصول على لوحة معدنية مميزة للسيارات من خلال عرض مجموعة من أرقام اللوحات المعدنية الخاصة بالمركبات، ويتم الحصول عليها من خلال الخطوات التالية:

1 - الدخول على الموقع من بوابة مرور مصر الإلكترونية ثم الضغط على لوحتك.
2- تسجيل الدخول على الموقع أولاً عن طريق إدخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح في الحقول التي ستظهر لك، ثم الضغط على تسجيل الدخول.
3- الضغط على "كون لوحتك الآن".
4- كتابة أرقام وحروف لوحتك التي ترغب بشرائها، ثم الضغط على "بحث".
5- يتم إرسال طلبك لإدارة الموقع، ويتم إدراجها في اللوحات المتاحة للمزاد في أقرب وقت.
6- في حالة الفوز باللوحة، يمكنك الدفع عن طريق بطاقتك الائتمانية، أو سداد نقدي في أحد فروع البنوك.

 







لوحة مميزة

مزاد لوحات

مزاد لوحة مميزة

المرور




مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة