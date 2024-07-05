ساحة مصر والممشى السياحى واجهة حضارية وتاريخية على مدخل القناة ببورسعيد.. صور

بورسعيد محمد فرج

الممشي السياحي وساحة مصر واجهة حضارية وتاريخية، ومن ثمّ جاء تطويرهما بشكل حضاري مميز، يتناسب مع الموقع الجغرافي وبهدف تسويق المنطقة سياحيا، ويراعى الطابع الجمالي والطابع التاريخي الذي تتميز به محافظة بورسعيد، بما يحقق الاستمتاع بمقومات المنطقة، لتصبح تحفة حضارية تجمع المعالم الفنية والتراثية والترفيهية والسياحية فضلاً كونهما يطلا على مدخل قناة السويس.

ساحة مصر تطل على مدخل القناة

وتعد "ساحة مصر" المطلة على المدخل الشمالي للمجرى الملاحي لقناة السويس، هي واجهة حضارية وسياحية للدولة المصرية على أرض بورسعيد المدينة صاحبة التاريخ النضالي .

ومن ثم تم إنشاء ساحة مصر على أفضل تصميم ورؤية يليق بمستوى التاريخ العريق لمصر وتاريخ حفر قناة السويس، وقد جرى وضع تمثال ساحه مصر، ليعبر عن قصة كفاح المصريين خلال حفر قناة السويس، ويعبر عن أصالة الهوية المصرية أمام جميع السفن العالمية التى تعبر القناة، وصمم الثمثال ليوثق عظمة المصريين ويحمل أسم مصر أم الدنيا، ويضم جداريات لحفل إفتتاح قناة السويس ويتجاوز طوله 20 متراً ليكون ظاهراً من داخل المجري الملاحي.

تمثال ساحة مصر يحمل قرص

وتقام ساحة مصر على مساحة 2100 متر مربع، ويتوسطها قاعدة التمثال بمساحة 100 متر مربع، بارتفاع 9 أمتار، وعليها تمثال يحمل قرص الشمس بارتفاع 10 أمتار للتمثال، وتضم الساحة منطقة خدمية بها كافيهات ومطاعم، ومناطق للجلوس، و"لاند سكيب"، ونافورة قطرها 7 أمتار.

الممشى السياحى وجهة حضارية

ويعد الممشى السياحي المطل على مجري قناة السويس بحي الشرق ببورسعيد الوجه التاريخي والحضاري للمحافظة ويتم تطويره بطول 175 مترا على 3 مراحل والتي تستهدف إعادة الوجه التاريخي والحضاري لبورسعيد.

ويتجمل ممشى قناة السويس لاستقبال سياح مصر بشكل عام وبورسعيد خاصة، كما يُعد متنزه هام لكل الأهالي والزوار من المحافظات الأخري، فتم تزيين الممشى بالمقاعد الديكورية والأعمدة ذات الطابع الملكي الرائعة، بالإضافة إلى المساحات الخضراء واللاند سكيب .



الممشى السياحى مزار سياحي ببورسعيد



الممشى السياحى مزار سياحي ببورسعيد (3)



الممشى السياحى مزار سياحي ببورسعيد



الممشى السياحى وتمثال ساحة مصر وجهة حضارية ببورسعيد



الممشى السياحى يطل على قناه السويس بورسعيد (2)



الممشى السياحى يطل على قناه السويس بورسعيد



تمثال ساحة مصر وجهة حضارية ببورسعيد



تمثال ساحة مصر يطل على قناه السويس بورسعيد (2)