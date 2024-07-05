حماس: نرفض أى تصريح أو موقف يدعم خططا لدخول قوات أجنبية إلى غزة تحت أى مسمى

إبراهيم حسان

قالت حركة حماس، إن إدارة قطاع غزة بعد دحر العدوان الإسرائيلي شأن فلسطيني خالص يتوافق عليه الشعب الفلسطيني بأطيافه كافة، وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

أضافت حركة حماس، وفق القاهرة الإخبارية، أن الشعب الفلسطيني لن يسمح بأي وصاية أو بفرض أي حلول أو معادلات خارجية تنتقص من ثوابته المرتكزة على حقه الخالص في نيل حريته وتقرير مصيره، مجدده رفضها لأي تصريحات أو ومواقف تدعم خططا لدخول قوات أجنبية إلى قطاع غزة تحت أي مسمى أو مبرر.

وذكرت حماس: "نؤكد رفضنا أى خطط أو مقترحات تسعى لتجاوز الإرادة الفلسطينية بشأن مستقبل قطاع غزة".