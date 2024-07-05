اليوم السابع
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الجمعة، 05 يوليو 2024 05:13 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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حصاد الوزارات.. العمل تعلن حصول 2100 عامل على حقوقهم

الجمعة، 05 يوليو 2024 05:00 م
حصاد الوزارات.. العمل تعلن حصول 2100 عامل على حقوقهم محمد جبران وزير العمل

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