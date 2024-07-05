حصاد الوزارات.. العمل تعلن حصول 2100 عامل على حقوقهم

شهدت دواوين الوزارات، اليوم الخميس، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:-

وزير العمل يعلن تعزيز علاقات العمل بشركة بالإسكندرية وحصول 2100 عامل على حقوقهم

وزير الأوقاف يعد بالاهتمام بالجانب الصحى للعاملين بمستشفى الدعاة

الصحة: انطلاق البرنامج التدريبى بالحوكمة والابتكار بالتعاون مع جامعة أريزونا

وزير الرى يلتقى مدير المكتب الإقليمى لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى

المصلون بعمرو بن العاص يلتفون حول وزير الأوقاف ويشكرون القيادة السياسية

الصحة تنظم البرنامج التدريبى الدولى لعلاج إصابات العظام وتثبيت الكسور

وزيرة البيئة تتابع إنشاء أول محطة لتحويل المخلفات لطاقة كهربائية بأبو رواش

تنسيق الجامعات 2024.. شروط القبول ببرنامج هندسة القوى جامعة حلوان

هيئة الرعاية الصحية تبحث دعم المرحلة الثانية لمشروع التأمين الصحى الشامل