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حرائق فى منازل إسرائيلية بعد قصف من حزب الله على كريات شمونة.. فيديو

الجمعة، 05 يوليو 2024 07:35 م
حرائق فى منازل إسرائيلية بعد قصف من حزب الله على كريات شمونة.. فيديو حريق - أرشيفية
كتب عبد الوهاب الجندى

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اندلعت حرائق في مستوطنات كريات شمونة في الأرضي التي تحتلها إسرائيل في شمال فلسطين، بسبب الصواريخ التي أطلقت من لبنان اليوم الجمعة.


وقالت هئية البث الإسرائيلية، إن "إصابات مباشرة وقعت في منزل بالمستوطنة وسقط صاروخ في منطقة مفتوحة في شلومي ما أدى إلى اندلاع حرائق".

 

بدوره قال حزب الله اللبناني إنه استهدف بالأسلحة المناسبة مبنى يستخدمه جنود الاحتلال في شلومي.

 

يأتي ذلك في وقت استشهد فيه 7 فلسطينيين في القصف الإسرائيلي على جنين بالضفة الغربية وسط اشتباكات خاضتها كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس مع قوات الاحتلال.







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حزب الله

كريات شمونة

اسرائيل

الحرب على غزة

اليوم السابع بلس




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