تفاصيل التحقيق مع المتهمين بالنصب على المواطنين فى حلوان

كتب كريم صبحى

قررت نيابة حلوان إحالة 4 أشخاص للمحاكمة الجنائية، بتهمة النصب على المواطنين بتغيير العملات الأجنبية، حيث اعترف المتهمون بتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص فى سرقة المواطنين الراغبين فى تغيير العملات المحلية بعملات أجنبية بسعر بخس.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (4 أشخاص "أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول" - لأحدهم معلومات جنائية") حال استقلاهم سيارة "مطموسة اللوحات" بدائرة قسم شرطة حلوان، وبحوزتهم (مبالغ مالية – بطاقة تحقيق شخصية خاصة بأحد الأشخاص).

ونصت المادة 126 من قانون العقوبات أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

ونصت المادة 126 مكرر على : وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.