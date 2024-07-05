اليوم السابع
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الجمعة، 05 يوليو 2024 02:24 م
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بحوزتهم رشاش.. ضبط المتهمين بالتشاجر بأسيوط

الجمعة، 05 يوليو 2024 12:54 م
بحوزتهم رشاش.. ضبط المتهمين بالتشاجر بأسيوط رجال الشرطة
كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

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كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أبنوب بمديرية أمن أسيوط من الأهالى بوقوع مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بإحدى القرى بدائرة المركز.


بالانتقال والفحص تبين أن المشاجرة بين كلٍ من (طرف أول "7 أشخاص، لـ 5 منهم معلومات جنائية"- طرف ثان "8 أشخاص، لـ 6 منهم معلومات جنائية"- مقيمون بذات الناحية) على إثر سابقة حدوث مشادة كلامية بين شخصين من كلا الطرفين على أولوية المرور تطورت إلى مشاجرة تبادلوا خلالها إطلاق الأعيرة النارية دون حدوث ثمة إصابات.


عقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفى المشاجرة.. وبحوزتهم (رشاش- 14 بندقية آلية- عدد من الطلقات النارية).. وبمواجهتهم تبادلوا الإتهامات فيما بينهم لذات الخلاف.

 







الأجهزة الأمنية

وزارة الداخلية

أمن أسيوط

نشوب مشاجرة




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