بايدن: نخوض الانتخابات ضد أخطر تهديد على الديمقراطية الأمريكية

كتب محمد شرقاوى

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إننا نخوض الانتخابات ضد أخطر تهديد على الديمقراطية الأمريكية، ومستمر في السباق الرئاسي وسأفوز، وذلك وفقا لخبر عاجل على قناة القاهرة الإخبارية.

وارتكب الرئيس البالغ من العمر 81 عاما هذه الزلة أثناء مقابلته على محطة "وورد" الإذاعية فى فيلادلفيا، الخميس، كجزء من حملته الإعلامية.

وقال بايدن: "بالمناسبة، أنا فخور بأن أكون، كما قلت، أول نائب رئيس، وأول امرأة سوداء، تعمل مع رئيس أسود".

وتفاخر بايدن خلال المقابلة بتعيين أول امرأة سوداء فى المحكمة العليا هى كيتانجى براون جاكسون، وكذلك اختيار أول امرأة سوداء لتشغل منصب نائب الرئيس وهى كاملا هاريس.

وسحب عدد من المانحين الديمقراطيين دعمهم للرئيس، بايدن مع استمراره فى تلقى الانتقادات بشأن أدائه فى المناظرة الرئاسية الأولى قبل أيام.

ويتعين على بايدن أن يبذل المزيد من الجهد لتهدئة "الذعر" الديمقراطى بشأن أدائه الكارثى فى مناظرته مع الرئيس السابق دونالد ترامب، على طريق السباق إلى البيت الأبيض.

ويطالب كبار الشخصيات فى الحزب الديمقراطى الآن بمزيد من التفاصيل حول صحة الرئيس وحالته العقلية، مع تطور القلق إلى "تهديد حقيقي" يطال الاستمرار فى مشواره الانتخابي.