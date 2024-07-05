المجلس الوطنى الفلسطينى يدين اغتيالات الاحتلال الإسرائيلى فى جنين

أ ش أ

دان المجلس الوطنى الفلسطينى، اليوم الجمعة، عملية الاغتيال التى نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلى، والتى راح ضحيتها 7 أشخاص، برصاص وصواريخ الاحتلال الإسرائيلى خلال عدوانه على مدينة ومخيم جنين شمال الضفة الغربية.



وحمل المجلس - فى بيان صحفى - حكومة الاحتلال العنصرية تبعات جرائمها فى الاراضى الفلسطينية المحتلة، مشددًا على أن جرائم حكومة الاحتلال المتواصلة وعمليات التطهير العرقى والإبادة الجماعية فى غزة وجنين وفى جميع أنحاء الأراضى المحتلة، هى "جرائم حرب لن تنتهى بالتقادم ولن تكسر إرادة الشعب الفلسطيني".



وأضاف أن سياسة حكومة الفصل العنصرى المتطرفة فى الضفة، التى يقودها المتطرف سموتريتش عبر إجراءات الضم وتوسيع المستوطنات وفرض وقائع على الأرض والقتل اليومى والتهديد بتحويل مدن الضفة إلى خراب وركام، هى وجه بشع للاجرام العنصرى فى كيان الاحتلال الذى ينتهك كافة القوانين والقرارات الدولية والإنسانية.



وطالب المجلس، المجتمع الدولى والأمم المتحدة بالوقوف عند مسؤولياتهم، واتخاذ قرارات عملية لوقف هذه الجرائم المستمرة من قادة الاحتلال وتقديمهم للعدالة الدولية كمجرمى حرب.