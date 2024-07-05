اليوم السابع
Ads
الجمعة، 05 يوليو 2024 11:09 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

السعودية تمنح الجنسية لعلماء وباحثين وأصحاب تخصصات نادرة

الجمعة، 05 يوليو 2024 10:17 ص
السعودية تمنح الجنسية لعلماء وباحثين وأصحاب تخصصات نادرة الملك سلمان
إيمان حنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 

أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز موافقة بمنح الجنسية لعدد من العلماء والأطباء والباحثين والمبتكرين ورواد الأعمال والمتميزين من أصحاب الكفاءات والخبرات والتخصصات النادرة. وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وجاءت الموافقة تماشيًا مع رؤية 2030، الهادفة إلى تعزيز البيئة الجاذبة التي يمكن من خلالها استثمار الكفاءات البشرية واستقطاب المميزين والمبدعين.

يشار إلى أن السعودية كانت قد منحت الجنسية لعدد من "المتميزين" في تلك المجالات عام 2021.

ومن بين الحاصلين على الجنسية السعودية لهذا العام، الأمريكية من أصل سنغافوري، جاكي يي رو ينج، وهي عالمة متخصصة في تقنية النانو، على الجنسية السعودية.

ومن العرب، حازت العالمة اللبنانية نيفين خشاب، على الجنسية السعودية، لكفاءتها العلمية المتقدمة وإسهاماتها في الهندسة الحيوية والمركبات النانوية.

كما حاز على الجنسية السعودية، الفرنسي نور الدين غفور، وهو حاصل على الدكتوراه في تقنيات فصل الأغشية، ومتخصص في تقنيات تحلية المياه والطاقة المتجددة.







اخبار السعودية

الملك سلمان

منح الجنسية السعودية للمتميزين




مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة