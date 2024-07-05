الخارجية الروسية: الاعتداءات الأوكرانية أدت لمقتل 465 مواطنا روسيا خلال 6 أشهر

أحمد علوى

أعلن روديون ميروشنيك سفير الخارجية الروسية لتوثيق جرائم نظام كييف أن 465 مواطنا روسيّا قتلوا باعتداءات القوات الأوكرانية على روسيا ومناطقها الجديدة بين يناير ويونيو الماضيين، حسبما ذكرت قناة روسيا اليوم الروسية.

وأضاف: "بين الأول من يناير والـ30 من يونيو من هذا العام أصيب 2082 شخصا، وقتل ما لا يقل عن 465 آخرين".

وتابع: "منذ بداية العام سجلت زيادة في أعداد الضحايا بين المدنيين الذين قتلوا أو أصيبوا بالهجمات الأوكرانية على المواقع المدنية والبنية التحتية بالأسلحة التي زاد الغرب إمداداته منها إلى القوات الأوكرانية التي تتعمد ضرب الأهداف المدنية بها".