الاحتلال: تنفيذ عملية عسكرية وتطويق مبنى بجنين يتحصن به فلسطينيين

إبراهيم حسان

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن القوات تنفذ عملية عسكرية في هذه الأثناء بمنطقة جنين وتطوق مبنى يتحصن به عدد من الفلسطينيين وتدير اشتباكات معهم، وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

وذكرت مراسلة القاهرة الإخبارية، أن العملية العسكرية الإسرائيلية مستمرة حتى الآن في جنين ومخيمها بالضفة الغربية.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية عن وزير الدفاع يوآف جالانت، أن المقترح الذي حصلت عليه حماس هو الأفضل ولا يمكن أن تحصل على أفضل منه.

وأضاف الإعلام الإسرائيلي عن مصادر، أن جالانت أبلغ الإدارة الأمريكية خلال زيارته لواشنطن أنه إن لم يتم التوصل إلى صفقة تبادل الآن فلن يتم التوصل إليها إلى الأبد.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.