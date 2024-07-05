اليوم السابع
Ads
الجمعة، 05 يوليو 2024 05:22 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

250 ألف شخص..

الاتحاد الأوروبى: قلقون إزاء أوامر الجيش الإسرائيلى بإجلاء مدنيين من خان يونس

الجمعة، 05 يوليو 2024 04:35 م
الاتحاد الأوروبى: قلقون إزاء أوامر الجيش الإسرائيلى بإجلاء مدنيين من خان يونس خان يونس بعد الحرب
إبراهيم حسان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعرب الاتحاد الأوروبي، عن قلقه إزاء أوامر الجيش الإسرائيلي بإجلاء مدنيين من خان يونس والتي تأثر بها نحو 250 ألف شخص، وقال إن أوامر الإجلاء تهدد المرضى داخل المستشفى الأوروبي أحد المستشفيات القليلة العاملة في جنوب غزة، وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.







الصحة الفلسطينية

غزة

الحرب على غزة

حرب غزة

اخبار فلسطين

اسرائيل

الاحتلال




مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة