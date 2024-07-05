اعترافات لصوص بطاريات أبراج الاتصالات فى القليوبية: نفذنا 7 جرائم بأسلوب الخلع

كتب سليم على

أدلى سائق وعاملين باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق فى القليوبية، تفيد قيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى سرقة بطاريات ليثيوم من أبراج الاتصالات فى دائرة القسم.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين ارتكبوا واقعة سرقة 3 بطاريات ليثيوم من أحد أبراج الاتصالات، بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر، بأسلوب الخلع مستخدمين سيارتين فى ارتكاب الواقعة، كما قاموا ببيع البطاريات المستولى عليها، كما اعترفوا بارتكابهم الواقعة وتصريف المسروقات لدى عميلين سيئا النية، وأقروا بسرقة 4 بطاريات ليثيوم أخرى قاموا بالاستيلاء عليها من برج آخر بذات الأسلوب، وبيعها لعميل سيئ النية فى الجيزة.

وقررت النيابة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت الأجهزة الأمنية فى القليوبية بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهم تهمة السرقة.