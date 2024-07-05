اليوم السابع
Ads
الجمعة، 05 يوليو 2024 03:25 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

"ابدأ" تنجح فى إنشاء كيانات صناعية بمشاركة 24 شركة أجنبية.. فيديو

الجمعة، 05 يوليو 2024 01:48 م
"ابدأ" تنجح فى إنشاء كيانات صناعية بمشاركة 24 شركة أجنبية.. فيديو مبادرة ابدأ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تواصل المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" جهودها لدعم وتطوير قطاعات الصناعة المختلفة ونجح أعضاء مبادرة ابدأ بالتنسيق والتفاوض مع شركات أجنبية ومصرية وخلق أرضية مشتركة بين الصناع المصريين بهدف إنشاء كيانات صناعية تشارك بها 24 شركة أجنبية تمثل 14 دولة أجنبية و33 شركة مصرية.

 

وجرى توقيع اتفاقيات تصنيع مشترك والحصول على شهادات الاعتماد والتسجيل الدولية لضمان قدرة المنتج المصرى على المنافسة عالميا.

وبحثت ابدأ 84 فرصة استثمارية صناعية ونجحت فى تنفيذ 23 مشروعا قائما كمرحلة أولى بتكلفة استثمارية 62.5 مليار جنيه بما يمثل 28% من إجمالى الاستثمارات الصناعية فى آخر 3 سنوات.

ويجرى العمل على اكتمال الدراسات الفنية والمالية لـ 24 مشروعا كمرحلة ثانية بالإضافة إلى دراسة 37 فرصة مستقبلية فى القطاعات المختلفة.

وتمكنت ابدأ من توطين 23 صناعة جديدة لأول مرة فى مصر مثل الصودا آش والسليكون فى قطاع البتروكيماويات وضواغط التكييف والتبريد فى قطاع الأجهزة المنزلية وتصنيع التكييفات المركزية والمواسير الملحومة وصناعة الخامات الدوائية ووسائل النقل الخفيف.







مبادرة ابدأ

محور دعم الصناعة

حياة كريمة

الصناعة المصرية

دعم الصناعة

المصانع المتعثرة

المصانع المخالفة

المبادرة الوطنية ابدأ




مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة