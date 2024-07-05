إشادة بـ"بدر" والمجموعة الاقتصادية.. صحيفة إسبانية تعلق على حكومة مدبولى

فاطمة شوقى

سلطت صحيفة الدياريو الإسبانية الضوء على علي تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفي مدبولى ، قائلة إنها خطوة جديدة ودفعة للاقتصاد المصرى، حيث تم تعيين وجوه جديدة ذات خبرات دولية.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أنه من بين الوجوه الجديدة ، يبرز وزراء الحقائب الرئيسية مثل المالية والاستثمار والتجارة الخارجية والبترول والثروة المعدنية والكهرباء والطاقة المتجددة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهى بداية مبشرة.



صحيفة الدياريو



كما أن هناك تغييرات على رأس وزارة الخارجية، وهي حقيبة سيترأسها الدبلوماسي بدر عبد العاطي البالغ من العمر 58 عاما والذي عمل لعقود سفيرا في عدة دول غربية والاتحاد الأوروبي ، وهي خلفية يمكن أن تكون مفيدة في التوسط لوقف الحرب في غزة.



وأشارت الصحيفة إلى أن تأتى الحكومة الجديدة ضمن برامج الإصلاح التمويلي والهيكلي الاقتصادي التي تطبقها مصر .



وأعلن مدبولي عن تحقيق تقدم اقتصادي في الأشهر الأخيرة، لاسيما الحصول على نحو 57 مليار دولار بفضل اتفاقيات الاستثمار والمساعدات التنموية وبرنامج تمويل صندوق النقد الدولي.