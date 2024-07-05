إسبانيا تفكك شبكة ضخمة لتهريب المخدرات وتضبط 3000 نبتة ماريجوانا

فاطمة شوقى

قامت الشرطة الإسبانية بتفكيك شبكة ضخمة لتهريب المخدرات، مقرها في كاتالونيا وتعمل في ثلاث مقاطعات، حيث أنها قامت بمصادرة أكثر من 3000 نبتة ماريجوانا، حسبما قالت صحيفة الدياريو الإسبانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن شبكة التهريب استخدمت مستودعات زراعية ومستودعات مواشى لزراعة كميات كبيرة من الماريجوانا ، وألقت الشرطة القبض على 10 أشخاص.

وبحسب الشرطة الإسبانية، فإن الشبكة كانت تعمل منذ عدة أشهر، كما تم ضبط أنواع من الأسلحة.

وكانت السلطات الإسبانية اعتقلت أمس الخميس ، امرأتين وسبعة رجال من عصابة إجرامية متهمة بتهريب الكوكايين بين الفاكهة أو الكاكاو أو القهوة أو الفحم من كولومبيا، حيث أنه لدى التنظيم مختبرين سريين في المناطق الريفية بمقاطعتي سيوداد ريال ومالقة مزودين بآلات متطورة لاستخراج الكوكايين من المنتجات التي يتم تهريبها داخلها، ويتم بعد ذلك توزيعه في جميع أنحاء إسبانيا.

وأوضحت الصحيفة أن تلك الشبكة كانت لديها مساعدين من مؤسسات تجارية في بلدية فالديبينياس، حيث يتم بيع المخدرات وتهريبها إلى دول آخرى، والقيام أيضا بغسل الأموال.

وبدأ التحقيق في يوليو 2023، بعد أن تم الكشف عن عصابة مخصصة لجلب كميات كبيرة من الكوكايين إلى إسبانيا،وتم إخفاء المخدرات بين المنتجات الاستهلاكية من القهوة والفاكهة والفحم والكاكاو، بهدف تصعيب عملية اكتشافها ، وبمجرد استلامها، يتم نقلها إلى المختبرات، حيث يتم استخراجها وتركها جاهزة للتوزيع، حسبما أفادت الشرطة في مدريد.

وكان مسئولاً عن ذلك من يعرف باسم "الطهاة"، وكان مقرهم في مدريد، وكانوا يسافرون إلى المعامل للعمل فيها في الأيام اللازمة.