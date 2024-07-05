أعراض تشير لإصابة الطفل بالتهاب المفاصل أو الروماتيزم

كتبت مروة محمود الياس

التهاب المفاصل مرض من أبرز المشكلات التي قد تصيب الإنسان، وله الكثير من الأسباب والعوامل، ولكن يعتقد البعض خطأ أنها مشكلة لا تصيب الا البالغين والكبار، ولكن التهاب المفاصل قد يصيب الصغار أيضا وفي سن مبكرة جدا.

وفقا لما ذكره تقرير نشر في موقع arthritis foundation فإن هناك الكثير من العلامات والأعراض التي قد تظهر على الطفل، وتؤكد الاصابة بالتهاب المفاصل لديهم، أو ما يعرف بمرض الروماتيزم، فهو بمعناه الواسع مصطلح يطلق على الأطفال المرضى حتى سن 15 أو ال 16، هذه الحالة تجمع كل الأمراض الالتهابية تحت مسمى مرض الروماتيزم الالتهابي

كثير من الأنواع والأشكال التي قد تصيب الطفل في شكل التهاب المفاصل الروماتيزمى، وهو مرض مناعي ذاتي التهابي، يكون فيه جهاز المناعة يهاجم خلايا وأنسجة الجسم السليمة بدلا من أن يهاجم الفيروسات والبكتيريا والجراثيم التي تغزو الجسم.

ولكن عاد التقرير وأكد أن بعض أنواع التهابات المفاصل الروماتيزمية لا تظهر أعراض حادة على الطفل أو ظاهره، سواء على الجلد أو العظام أو حتى الآلام والحساسية، وبعض النوعيات الأخرى تظهر وبشدة على بعض الأطفال، فكل حالة وفقا لدرجة الإصابة وطبيعتها

فيما أكد التقرير أن بعض الأعراض التي قد تظهر على بعض الأطفال هي:



ـ قد يعاني الطفل من أعراض جلدية حادة مثل تقشرات جلدية صدفية أو جلد أحمر أو وردي يظهر في بعض مناطق الجسم، وقد تكون البقع لدى البعض سميكة وخشنة وقد تظهر بعض أشكال الحساسية والطفح الجلدي على الخدود والأنف.

ـ قد تظهر أيضا الأعراض على شكل تورم شديد في مفاصل اليد والساقين، مع آلام حاده أو احمرارا حول المفاصل، قد يعاني بعض الأطفال من صعوبات في الحركة، صعوبه في إكمال اللعب أو الصعوبة في التمتع بالنشاط والحيوية خاصة عند الاستيقاظ.

ـ قد تظهر الأعراض في بعض الحالات حول العيون مثل التهابات العيون المتكررة، جفاف واحمرار وآلام في العينين، وصعوبات في الرؤية وحساسية ناحية الأضواء.

ـ قد تكون التهابات المفاصل مؤثره في بعض الحالات البسيطة على حركه الجهاز الهضمي، مما يؤدي إلى الاصابة بالاسهال أو الانتفاخات المتكررة.

ولكن أكثر الأعراض شيوعا تظهر على شكل تعب عام ووهن شديد للطفل وإرهاق حاد وسريع، مصحوب بارتفاع في درجة الحرارة لدى البعض مع اضطراب شديد في الشهية وفقدانها.