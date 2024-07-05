أخبار × 24 ساعة.. الخميس 11 يوليو إجازة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها..

وزارة الصحة: توطين صناعة المواد الخام للعقاقير والمستحضرات أولوية

إيمان كريم تشارك في الاحتفال باليوم العالمي للأصم الكفيف وتستمع لقصص نجاح المتميزين

رئيس جامعة القاهرة يهنئ وزير التعليم العالي والبحث العلمي

أول تعاون بالحكومة الجديدة بين وزارتى التموين والاتصالات لوصول الدعم لمستحقيه

الخشت يهنئ المستشار محمود فوزى لتوليه حقيبة وزارة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسى

جداول امتحانات الدور الثانى لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية بالجيزة.. صور

عضوات منتدى الخمسين سيدة يهنئن الدكتورة مايا مرسى بمنصب وزيرة التضامن الاجتماعى

‫هانى سويلم يستقبل وزيرى الرى السابقين لتهنئته بتجديد الثقة فيه