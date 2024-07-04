150 مليون أمريكى يعانون الحر الشديد فى 21 ولاية تزامنا مع عيد الاستقلال

كتبت ريم عبد الحميد

تتعرض الولايات المتحدة لموجة حر شديد تؤثر على نحو 150 مليون أمريكى فى 21 ولاية، بحسب ما ذكر موقع أكسيوس، فيما حذر خبراء الأرصاد الجوية من احتمال وصول درجات الحرارة إلى مستوى قاتل فى بعض المناطق بعد العطلة الأسبوعية التي تتزامن مع احتفالات عيد الاستقلال.

وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن يشهد اليوم، الرابع من يوليو، الذى تحتفل فيها الولايات المتحدة بعيد الاستقلال، درجات حرارة غير مسبوقة ومحطمة للأرقام القياسية فى ظل استمرار الحر الذى ضرب الغرب الأمريكي قبل أسبوعين. وأندلع 15 حريقا كبيرا بسبب الحر، ومن المتوقع أن تتسمر الحرارة الخطيرة عبر الجنوب ووسط الأطلنطى فى الأيام القادمة.

وفيما يتعلق بمستوى التهديد، قال أكسيوس إن العشرات من الارتفاعات القياسية فى درجات الحرارة ممكنة، فيما يعبر عن ندرة هذه الموجة الحارة فى أوائل شهر يوليو، وفقا لهيئة الأرصاد الجوية، التي أشارت إلى أن الحرارة الشديدة التي تؤثر على كاليفورنيا ستنتشر على طول الساحل الغربى بنهاية العطلة الأسبوعية يوم الأحد المقبل.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية إن الحر والرطوبة الشديدة سيسودان فى منطقة السهول الجنوبية ووادى ميسيسيبى، وتسع شرقا لتصل إلى وسط الأطلنطى يوم الأحد. ودعت هيئة الأرصاد الأشخاص من المناطق المتضررة إلى البقاء على علم بأوضاع الطقس وإتباع إرشادات المسئولين المحليين فى اتخاذ الإجراءات الاحتياطية فى التعامل مع الحر الشديد الذى يعد السب الأول فى الوفيات المرتبطة بالطقس فى الولايات المتحدة.